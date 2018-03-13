Ещё
Родителям детей‑инвалидов могут присвоить квалификацию на спецсеминарах в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родителям детей‑инвалидов могут присвоить квалификацию на спецсеминарах в Подмосковье 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
Семинары для безработных родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, могут проводить в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Московской области, директор центра «Радость моя» Инна Орлова.
«Меня очень беспокоит недостаточное внимание к проблеме трудоустройства родителей детей-инвалидов. Их очень мало трудоустроено, я предложила проводить семинары, в том числе на базе ресурсного центра Минсоцразвития, обязательно с присвоением квалификации», — сказала Орлова.
Она добавила, что для участия в семинарах необходимо привлекать центры занятости населения.
Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в Московской области за пять лет количество детей-инвалидов увеличилось на 18%, при этом в регионе сокращается число взрослых с инвалидностью.
РИАМО: последние новости
Московские школы искусств получат более 35 тыс единиц оборудования и мебели МЧС призвало жителей Москвы не выходить на лед без необходимости Члены Еврокомиссии внесли спиннеры в список опасных товаров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение