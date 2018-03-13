Смотрители Третьяковской галереи устроили скандал из-за сидящих на полу детей

К директору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Исмаиловне Трегуловой обратилась обратилась пользовательница социальной сети «Фейсбук», где в открытом обращении попросила обратить внимание на ситуацию, с которой она и ее ребенок столкнулись в здании музея. Она написала:

«Вчера мы были с ребенком в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Когда вышли к работам Сурикова, увидели спокойно сидящих на банкетках и на полу детей, увлеченно рисовавших в альбомах. Наш ребенок решил присоединиться к ним (альбом и карандаши он взял с собой).

Минут через 5-10 прекрасная атмосфера любительского творчества в зале сменилась на «режимную»: в зал вошли две недовольные сотрудницы музея, вызванные смотрителем, и попросили родителей «прекратить этот беспорядок». Одна из сотрудниц заявила мне, что посещение галереи должно быть «цивилизованным, а не таким вот как ЭТО ВОТ», указывая на детей. Минут через пять пришел охранник, и нам удалось записать небольшую сцену. К слову, правила посещения не запрещают детям рисовать в своих альбомах в галерее.

На сайте Третьяковки есть раздел, посвященный концепции развития музея. В этой концепции есть замечательные и очень важные слова: «вдохновение», «ориентация на посетителей», «гостеприимство», «профессионализм» («…все подразделения соответствуют самым высоким стандартам профессионализма, коммуникации…», «Мы стремимся к тому, чтобы у людей, живущих и работающих в Москве, возникло ощущение сопричастности к коллекции», «Вовлечение посетителей — важный аспект в создании культуры гостеприимства»).

Дети и родители столкнулись вчера с суровыми лицами смотрителей и с необоснованными претензиями сотрудников галереи. Считаете ли Вы, что такое отношение к посетителям соответствует вышеуказанным ценностям? Пока сознание Ваших сотрудников обременено ненужными ограничениями, планы развития музея так и останутся только на словах».

К тексту сообщения прилагается видеозапись, на которой видно, как представитель охраны музея отчитывает присутствующих на повышенных тонах.

Во многих музеях мира дети приходят на лекции и практические занятия в музеи. Рисуют, слушают экскурсовода, сидя на полу, в свободной позе. Главное, чему дети учатся на таких занятиях: искусство — это не интересно, в музее может быть комфортно. И если дети не мешают присутствующим, не кричат и не бегают, им не обязательно стоять по стойке смирно всю экскурсию.

Ответа на обращение в со стороны дирекции музея на момент выхода публикации еще не было.