Семейный капитал доказал свою эффективность в Беларуси

На демографическую ситуацию в Беларуси в последние три года активно оказывает влияние и государственная программа «Семейный капитал», утвержденная правительством в 2015 году. Она доказала свою эффективность по стимулированию рождаемости третьих и последующих детей, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак , которого цитирует БЕЛТА.

"Если до введения программы, по его словам, рождалось 17,3 тысяч третьих и последующих детей, то после ее принятия их количество выросло до 22,2 тысяч", — привел цифры заместитель министра. Он дал понять, что вопрос о продлении сроков реализации данной программы, которая пока рассчитана до 2019 года включительно, остается открытым.

Выдвигаются, по словам представителя министерства, различные варианты совершенствования этого вида долгосрочной поддержки многодетных семей. Есть предложения о начислении семейного капитала и на второго ребенка, чтобы дополнительно стимулировать появление многодетных семей в республике. К сожалению, по статистике в Беларуси преобладают пока семьи с одним ребенком.

Александр Рудак напомнил, что семейный капитал — единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере десяти тысяч долларов США при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующих детей. В 2015 году, когда был дан старт этой социальной программе, было открыто 11 582 депозитных счета, а уже на следующий год их стало на семь тысяч больше. Заявления о назначении семейного капитала, поступающие в местные органы власти, рассматриваются в течение одного месяца.

Денежные средства, по информации министерства, предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке — по одному или нескольким направлениям. Среди них — улучшение жилищных условий; получение образования и услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной пенсии.

Право на назначение семейного капитала, по словам Румака, имеют белорусские граждане, постоянно проживающие в республике. При этом дата рождения ребенка должна быть не ранее 1 января 2015 года. Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, то такое право предоставляется отцу (отчиму) при соблюдении остальных условий. Реализовать право на назначение семейного капитала, пояснил заместитель министра, можно только один раз.