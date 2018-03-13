Книги для незрячих поступили в фонд Детской библиотеки

Фонд Российской государственной детской библиотеки пополнился 106 экземплярами книг для незрячих и слабовидящих. Об этом стало известно 12 марта.

— Мы обращаем внимание тех семей, в которых растут дети с проблемами зрения. Все издания в специальных форматах выдаются на дом при наличии документа, подтверждающего необходимость пользования такими экземплярами произведений, — пояснили на сайте учреждения.

Уточняется, что среди поступивших экземпляров есть издания со шрифтом Брайля и книги на флеш-картах в формате аудио. Список представлен на сайте читальни.