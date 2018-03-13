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Книги для незрячих поступили в фонд Детской библиотеки
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Книги для незрячих поступили в фонд Детской библиотеки 

Управа района Якиманка 13 марта 2018
Фото: Управа района Якиманка
Фонд Российской государственной детской библиотеки пополнился 106 экземплярами книг для незрячих и слабовидящих. Об этом стало известно 12 марта.
— Мы обращаем внимание тех семей, в которых растут дети с проблемами зрения. Все издания в специальных форматах выдаются на дом при наличии документа, подтверждающего необходимость пользования такими экземплярами произведений, — пояснили на сайте учреждения.
Уточняется, что среди поступивших экземпляров есть издания со шрифтом Брайля и книги на флеш-картах в формате аудио. Список представлен на сайте читальни.
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