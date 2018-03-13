Фестиваль мультфильмов, созданных детьми, прошел в культурном центре «Вдохновение»

Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню. Ребята создавали мультфильмы для мам, бабушек, сестер и одноклассниц.

А назвали мероприятие — «НеФестиваль». Программа показа была разбита на отдельные тематические блоки. Мультики объединялись либо по жанру, либо по общности сюжета. Получился очень интересный видеоряд, который приятно удивил высоким качеством работ. Некоторые ребята коснулись в своем творчестве совсем не детских проблем. Например, сделали мультик, посвященный донорам и спасенным благодаря их вкладу маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями. А некоторые напомнили своим сверстникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

На празднике, посвященном Международному женскому дню, работали бесплатные мастер-классы, знакомящие с основами мультипликации. На них каждый ребенок мог научиться создавать иллюзию взлета воздушного шарика при помощи ряда последовательных рисунков, а также изготовить из картона и пластилина домики, которые в дальнейшем можно было бы использовать для съемки мультика.