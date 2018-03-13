«Давала клички и запрещала играть»: воспитателя, на которую пожаловались родители, уже отстраняли от работы

Воспитателя челябинского детсада, которая, как утверждают родители, накормила ребёнка кашей со рвотой, в начале года уже отстраняли от работы. Об этом корреспонденту 74.ru сообщила заведующая дошкольным учреждением.

В прокуратуру Ленинского района поступило сразу два заявления от родителей с жалобами на воспитателя старшей группы детского сада. В одном из них родители сообщали о поборах в группе, во втором — о непрофессионализме и жестокости воспитателя. В частности, одна из мам рассказала, что педагог очень жёстко заставляла детей съедать всё, что дают в садике, а когда одну из воспитанниц группы вырвало в тарелку с кашей, заставила ребенка съесть её содержимое.

— В начале марта 2016 года мою дочь стало рвать при виде еды, есть она перестала и нам пришлось обратиться к врачам. Полгода мы проходили лечение, общались с психологом, но причину расстройства я узнала позже, — рассказала мама девочки. — Потом воспитательница сама рассказала мне, улыбаясь, что она при дочери кормила ребёнка рвотой. Для меня это был шок!

По словам женщины, обратиться в прокуратуру после двух лет молчания пришлось из-за того, что претензий к воспитателю накопилось слишком много.

— Она очень тяжёлый человек, часто орёт на детей. Ребятишки начали рассказывать, что если они не спят в сончас, их отправляют чистить унитазы и мыть пол в туалете. Ребёнка в пять лет заставить чистить унитаз! — возмущена женщина. — Почти у всех детей в группе есть клички, например Яся-говняся. Она не разрешает детям играть, пить, не выводит гулять на улицу. В группе с родителей постоянно собирают деньги, которые уходят в неизвестном направлении. В сентябре с нас срочно собирали по 600 рублей на прописи, а после Нового года выяснилось, что дети в прописях не занимаются, так как материалов нет.

По заявлениям родителей прокуратура начала проверку. В садик, по словам руководителя дошкольного учреждения, информация о вопиющем случае не поступала. Но претензии к воспитателю родители высказывали.

— По данному факту ко мне как к руководителю учреждения ни одного обращения от родителей не поступало ни в письменной, ни в устной форме. Ранее была совершенно другая ситуация, ко мне поступило устное обращение по поводу оскорбления ребёнка, — рассказала руководитель детсада. — По тому случаю было проведено внутреннее служебное расследование, есть соответствующий акт, приложены объяснительные. На время расследования мы отстраняли воспитателя от работы. Но факты оскорбления не подтвердились, поэтому воспитатель продолжает работать. Кроме того, у нас есть ходатайство от других родителей группы, и их большинство, с просьбой вернуть педагога.

В комитете по делам образования города Челябинска также отметили, что к ним жалобы от родителей детсадовцев пока не поступали. Между тем последние требуют отстранить воспитателя от работы.

— Мы не хотим переходить в другую группу. Ладно, если бы я была одна, но заявление подписали 11 родителей, всем переходить в другую группу? — объяснила свою позицию челябинка. — Зачем детям воспитатель, который ломает им психику?

На момент выхода публикации получить комментарий воспитателя и услышать её версию конфликта не удалось.