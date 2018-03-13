Генпрокуратуру призвали проверить чиновников Минздрава после гибели 6-летней девочки из Воронежа 

Депутат Госдумы Борис Чернышов считает, что провинившихся чиновников нужно судить за умышленное убийство.
Представляющий Воронежскую область депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить чиновников из Минздрава, опоздавших с предоставлением самолёта для 6-летней девочки из Воронежа. 11 марта ребёнок скончался от серьёзного заболевания, и, по мнению политика, виноваты в это «бюрократические проволочки», передают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата. Борис Чернышов отмечает, что малышке с редкой болезнью — лёгочно-артериовенозной мальфармацией — была нужна срочная пересадка лёгких. Ребёнка уже ждали в одной из индийских клиник, и оставалось только согласовать перелёт с Минздравом, выделявшим санавиацию. Но девочка не дождалась вылета в Индию — 11 марта она скончалась в больнице. — В том, что из-за бюрократических проволочек умер ребенок, виновата сама система… Требую, чтобы Генпрокуратура провела проверку и нашла тех, кто допустил эту трагедию. Каждого из ответственных за это чиновников нужно судить по статье УК РФ «Умышленное убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». У ребенка был шанс на выздоровление, но его отобрали, — заявил Чернышов.