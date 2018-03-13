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Генпрокуратуру призвали проверить чиновников Минздрава после гибели 6-летней девочки из Воронежа
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Генпрокуратуру призвали проверить чиновников Минздрава после гибели 6-летней девочки из Воронежа 

Вести Воронеж 13 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Депутат Госдумы Борис Чернышов считает, что провинившихся чиновников нужно судить за умышленное убийство.
Представляющий Воронежскую область депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить чиновников из Минздрава, опоздавших с предоставлением самолёта для 6-летней девочки из Воронежа. 11 марта ребёнок скончался от серьёзного заболевания, и, по мнению политика, виноваты в это «бюрократические проволочки», передают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата. Борис Чернышов отмечает, что малышке с редкой болезнью — лёгочно-артериовенозной мальфармацией — была нужна срочная пересадка лёгких. Ребёнка уже ждали в одной из индийских клиник, и оставалось только согласовать перелёт с Минздравом, выделявшим санавиацию. Но девочка не дождалась вылета в Индию — 11 марта она скончалась в больнице. — В том, что из-за бюрократических проволочек умер ребенок, виновата сама система… Требую, чтобы Генпрокуратура провела проверку и нашла тех, кто допустил эту трагедию. Каждого из ответственных за это чиновников нужно судить по статье УК РФ «Умышленное убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». У ребенка был шанс на выздоровление, но его отобрали, — заявил Чернышов.
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