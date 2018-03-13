Ещё
Дошколята из Алтуфьева побывали в путешествии «По странам и континентам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дошколята из Алтуфьева побывали в путешествии «По странам и континентам» 

Управа Алтуфьевского района 13 марта 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
В подготовительной группе №13 школы №305 Алтуфьевского района прошла защита презентации детско-родительского проекта «По странам и континентам». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Дети слушали о животном мире Антарктиды. Женя с бабушкой подготовили историю путешествия на остров Кипр. Рассказ Артема с бабушкой об Анапе был очень интересен и познавателен. Выставка открыток «
Города России» расширила кругозор детей. Родители рассматривали альбомы и обменивались впечатлениями, а дети рисовали животных Антарктиды», — отмечается на сайте.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Концерт в честь 8 Марта прошел в Путевом проезде Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик поздравят посетителей Лианозовского парка с Новый годом Русские народные песни прозвучат в Путевом проезде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение