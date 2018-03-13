Дошколята из Алтуфьева побывали в путешествии «По странам и континентам» 

В подготовительной группе №13 школы №305 Алтуфьевского района прошла защита презентации детско-родительского проекта «По странам и континентам». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Дети слушали о животном мире Антарктиды. Женя с бабушкой подготовили историю путешествия на остров Кипр. Рассказ Артема с бабушкой об Анапе был очень интересен и познавателен. Выставка открыток «
Города России» расширила кругозор детей. Родители рассматривали альбомы и обменивались впечатлениями, а дети рисовали животных Антарктиды», — отмечается на сайте.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)