Дошколята из Алтуфьева побывали в путешествии «По странам и континентам»

В подготовительной группе №13 школы №305 Алтуфьевского района прошла защита презентации детско-родительского проекта «По странам и континентам». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Дети слушали о животном мире Антарктиды. Женя с бабушкой подготовили историю путешествия на остров Кипр. Рассказ Артема с бабушкой об Анапе был очень интересен и познавателен. Выставка открыток «

Города России» расширила кругозор детей. Родители рассматривали альбомы и обменивались впечатлениями, а дети рисовали животных Антарктиды», — отмечается на сайте.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)