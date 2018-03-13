В Югре появились два новых направления для детского летнего отдыха

Новые направление для детского летнего отдыха открыл Региональный молодежный центр Югры. Ребята смогут отдохнуть в лагере «Gagarin» и «Сатера» в Крыму.

Как сообщает Региональный молодежный центр, регистрация заявок на приобретение путевок начнется с 14 марта на сайте rmc-ugra.ru.

ДОЛ «Gagarin» находится в Евпатории, в 600 метрах от моря. Сам лагерь представляет на выбор три смены: спортивная «Время первых!» с 24 июня по 14 июля, кинематографическая «Лето в ленте!» с 16 июля по 5 августа и в творческая «Почти знаменит!» с 7 по 27 августа. Отметим, что в лагерь могут отправится дети с 7 до 16 лет.

Оздоровительный центр лагерь «Сатера» расположен в долине Сотера юго-восточного побережья Крыма на 19-км трассы Алушта-Судак. Ребята смогут принять участие в двух сменах лагеря: в журналистской смене «Сатера медиа» с 18 июля по 7 августа и в смене «Краски лета» с 10 по 30 августа.