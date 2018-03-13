Строительство трех новых детских садов планируется начать в Вологде в 2018 году

Новые дошкольные образовательные учреждения появятся в трех микрорайонах города — в районе Охмыльцево-Чернышово, на улицах Молодежная и Северная. Средства на эти цели Вологда получит из федерального бюджета. Подготовка конкурсных процедур по выбору подрядчика для привязки детских садов к местности уже началась, заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов , который осмотрел зарезервированные под строительство участки.

Официальное подтверждение федерации о выделении финансирования на строительство новых дошкольных учреждений город уже получил. На прошлой неделе об этом рассказал Губернатор области Олег Кувшинников . Строительство трех садов в Вологде обойдется в 970 млн рублей: 77% — федеральные средства, 23% — средства региона и муниципалитета. Для экономии будут использованы типовые проекты строительства.

В районе Охмыльцево, на улице Возрождения, планируется возведение детского сада на 350 мест по проекту города Пензы. Это будет трехэтажное здание с бассейном и комфортными группами. Детский сад такой же вместимости построят на улице Северной. На улице Молодежной запланировано строительство двухэтажного здания на 220-250 мест, это обусловлено компактными размерами выделенного под строительство земельного участка.

«В этом процессе большая заслуга Губернатора области Олега Кувшинникова. Еще на прошлом Градсовете глава региона поручил подобрать земельные участки под строительство — мы эту задачу выполнили, и сейчас находимся в высокой степени готовности начать строительство. Типовая документация у нас есть, осталось провести конкурсные процедуры и летом мы выйдем на заключение договоров на строительство с подрядчиками. Для Вологды — это большой шаг вперед в развитии дошкольного образования, так как появятся современные комфортабельные детские сады с бассейнами. Надеюсь, что малыши смогут в них пойти уже в августе будущего года», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После заключения контракта у строительных компаний будет 12 месяцев, именно таков нормативный срок возведения детских садов. Контролировать процесс будут специалисты Градостроительного центра города Вологды. Приступить к земляным работам планируется уже в июле.

Также городские власти посетили детский сад № 101 «Машенька», расположенный на Псковской, 14а, чтобы оценить степень загруженности и потребности в местах в микрорайоне. Сейчас сад посещают 390 детей, которые распределены по 13 группам. Такова предельная вместимость, заложенная проектом.

«В этом году мы выпускаем три группы детей — это порядка 90 человек, столько же детей будет зачислено в детский сад с первого сентября. Создать дополнительные места у нас нет возможности — учреждение загружено на 100%», — пояснила заведующая детским садом № 101 «Машенька» Марина Комарова

Высокая потребность в местах для дошкольников во всех трех районах, где запланировано строительство. Это один из критериев, по которым подбирали участки для строительства.

«В нашем микрорайоне много молодых семей с детьми. У меня двое детей, и они устроены в детские сады, но при такой плотной застройке детский сад здесь просто необходим», — рассказала жительница дома № 101а по улице Ленинградской Юлия Холодницкая.

Добавим, всего за последние годы в Вологде построено четыре детских сада в общей сложности на 1530 мест: на улицах Фрязиновской, Преминина, Псковской, Доронинской. Готовится к открытию и новый филиал детсада на 100 мест на ул. Гагарина. Также возводится новая школа на улице Северной — впервые за 20 лет.