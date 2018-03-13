В Самаре зав детсадом, где детей заставляли мыть унитазы, объявлен выговор

По представлению прокуратуры Кировского района Самары заведующей детским садом № 260, в котором воспитанников принуждали к уборке помещений, объявлен выговор, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, прокуратурой Кировского района Самары организована проверка по обращению местной жительницы по факту привлечения ее малолетнего ребенка к уборке помещений в МБДОУ «Детский сад №260».

В ходе проверки выявлены факты незаконного и необоснованного принуждения воспитателем малолетних воспитанников детского сада мыть унитазы в качестве наказания за нарушение порядка.

В ходе проверки приказом заведующей детского сада воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности и в настоящее время она не работает в образовательном учреждении.

По результатам прокурорской проверки в отношении воспитателя возбуждено административное дело по статье «Самоуправство» КоАП РФ. Постановлением мирового судьи Кировского района она признана виновной и приговорена к штрафу 300 рублей.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Кировского района об устранении нарушений требований закона руководитель департамента образования объявил выговор заведующей детским садом Хренковой С. Н. за отсутствие должного контроля за работой подчиненных работников.