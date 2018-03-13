Многодетным предлагают открыть семейный детский сад

Для многодетных семей Москвы действуют разнообразные льготы на целые перечни услуг. «Вечерка» выяснила, какие действуют преференции и как их можно оформить.

Важно: получение льгот и услуг многодетными не зависит от общего дохода семьи и работы родителей. Это касается социальных выплат, бесплатной парковки, проезда на общественном транспорте и открытия детского сада на дому.

— Адресный подход социальной поддержки останется основополагающим, — подчеркнул министр столичного правительства , руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян

Столичные власти проводят индексацию существующих пособий и вводят новые меры поддержки. Так, с 2018 года размер выплат многодетным был значительно увеличен. Вдвое — до 1,2 тысячи рублей — выросла ежемесячная выплата семьям с тремя детьми. А для тех, кто воспитывает пятерых и более детей, выплата составит 1,5 тысячи.

В два раза увеличился размер выплаты на покупку детской одежды. Рассчитывать на эту преференцию могут семьи с пятью и более детьми. Выросли и выплаты к Международному дню семьи и Дню знаний — их предоставят многодетным с десятью и более детьми.