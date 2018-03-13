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В Саратове на улице едва не замерзла 3-летняя девочка
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В Саратове на улице едва не замерзла 3-летняя девочка 

Новости Саратова 13 марта 2018
Фото: Новости Саратова
На улицах Саратова много беспризорных детей. Об этом сообщает уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
— Прямо, как в годы войны, когда таких брошенных деток на улицах было много, — уточняет детский правозащитник. — Эту трехлетнюю красотку с именем античной предсказательницы нашли полицейские в минувшее воскресенье на одной из улиц в Кировском районе. Девочка гуляла совсем одна, в лёгкой куртке и была совершенно замерзшей. Малышку доставили сначала в районную ПДН, а оттуда — в СРЦ «Возвращение», ранее более известный как приют «Маленькая страна». Сегодня я там побывала, и мы познакомились. Уточняется, что девочка плохо говорит, фамилии своей не знает, адреса — тем более, но объяснила, что у нее есть братик и сестренка, которую она попросила доставить к ней в приют.
Выяснилось, что мама у девочки оказалась цыганкой и гражданкой Украины. В настоящее время, предположительно, находится на заработках в Москве, а девочка живет с бабушкой, но никаких подтверждающих документов у бабушки на девочку нет, в свидетельстве о рождении напротив графы «отец» стоит прочерк.
— Бабушка, конечно, спохватилась, побежала в полицию и даже написала заявление о пропаже ребенка. Нужно, конечно, учесть национальные особенности, но я все-таки не понимаю, как ребенок в таком возрасте может один гулять на улице, ведь это, по сути, оставление в опасном для жизни положении. Ребенок мог замерзнуть, да мало ли что еще могло произойти! — сообщает Загородняя.
Оказалось, что у горе-мамы есть еще несколько детей, которых она оставила в детском доме в Балаково. Они там уже давно находятся, и никто за ними так и не пришел. Сейчас стоит вопрос о лишении ее родительских прав в отношении этих детей.
Теперь Загородняя отправляется в Балаково, чтобы выяснять ситуацию на месте.
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