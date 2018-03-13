Ещё
Конкурс на лучший рисунок животного проведут в Митине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс на лучший рисунок животного проведут в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В детской библиотеке №238 района Митино 20 марта для детей организуют экологический час «Природа — мы твои друзья». В рамках мероприятия состоится конкурс на лучший рисунок животного. Кроме того, юных посетителей ожидает викторина «Угадай животное».
— Мероприятие будет посвящено Красной книге. Дети подробно узнают о ее создании, какие страницы в ней есть, что символизирует каждая из цветов страниц. Мы поговорим о животных, которые чуть не пропали с лица земли, а также подробнее о тех, чья популяция сейчас восстанавливается, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
Напомним, детская библиотека №238 располагается по адресу: улица Барышиха, дом 21. Начало мероприятия в 11.00. Вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Дошкольники из Северного Тушина приняли участие в акции «Покормите птиц» Пасхальные сувениры из природных материалов сделают в Куркине Афиша СЗАО: Как отпраздновать Международный женский день в округе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение