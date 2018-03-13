Конкурс на лучший рисунок животного проведут в Митине

В детской библиотеке №238 района Митино 20 марта для детей организуют экологический час «Природа — мы твои друзья». В рамках мероприятия состоится конкурс на лучший рисунок животного. Кроме того, юных посетителей ожидает викторина «Угадай животное».

— Мероприятие будет посвящено Красной книге. Дети подробно узнают о ее создании, какие страницы в ней есть, что символизирует каждая из цветов страниц. Мы поговорим о животных, которые чуть не пропали с лица земли, а также подробнее о тех, чья популяция сейчас восстанавливается, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова

Напомним, детская библиотека №238 располагается по адресу: улица Барышиха, дом 21. Начало мероприятия в 11.00. Вход свободный.