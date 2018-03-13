В Прикамье оштрафовали чиновников, которые незаконно изъяли детей из семьи

Трое сотрудников администрации Пермского района наказаны за превышение должностных полномочий.

Не имея оснований и полномочий, они забрали из семьи троих детей.

«В ноябре 2017 года специалист управления соцразвития администрации Пермского района по прямому указанию начальника отдела и начальника управления забрала детей 14, 9 и 6 лет из образовательного учреждения и поместила их в социально-реабилитационный центр», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что сотрудница не обладала необходимыми полномочиями. Опасность для жизни и здоровья детей также отсутствовала. Родителей детей никто не предупредил.

В итоге несовершеннолетние месяц провели в реабилитационном центре.

«В результате были существенно нарушены права детей и их родителей на совместное проживание и семейное воспитание. В период расследования уголовного дела дети были возвращены в семью. Подозреваемые возместили причиненный семье ущерб в полном объеме и принесли извинения потерпевшим», — пояснили в СКР.

За незаконное изъятие детей из семьи троим сотрудникам управления социального развития администрации Пермского района назначены судебные штрафы.