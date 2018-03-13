Школьник, которого опека забрала из семьи, покончил с собой в больнице Каменск-Шахтинска

Шестиклассник в Ростовской области покончил с собой не выдержав стресса. Органы опеки хотели забрать ребенка из семьи. При переводе мальчика в реабилитационный центр он покончил с собой, об этом сообщает портал 161.ru.

По отзывам одноклассников и друзей, мальчик был добрым, неконфликтным и отзывчивым. Жил он с тетей, о родителях никогда не упоминал. «Про своих родителей он никогда не рассказывал. Мама вроде пила, а про папу нам вообще ничего не известно, — рассказала 161.ru одна из одноклассниц мальчика. — Он жил с тётей, одевался как обычные дети, ходил в столовую, дома, думаю, не голодал.»

Однако педагоги школы №1, в которой он обучался, посчитали что мальчик живет в неблагополучных условиях. Несколько дней назад его забрали из школы органы опеки и поместили в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска. После обследования планировалось перевести шестиклассника в городской социально-реабилитационный центр. Однако подросток решил проблему кардинально, покончив с собой. Органы опеки и персонал школы отказались от официальных комментариев, однако от себя добавили, что вины школы и органов в трагедии нет.