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Школьник, которого опека забрала из семьи, покончил с собой в больнице Каменск-Шахтинска
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Школьник, которого опека забрала из семьи, покончил с собой в больнице Каменск-Шахтинска 

Деловое сообщество 13 марта 2018
Шестиклассник в Ростовской области покончил с собой не выдержав стресса. Органы опеки хотели забрать ребенка из семьи. При переводе мальчика в реабилитационный центр он покончил с собой, об этом сообщает портал 161.ru.
По отзывам одноклассников и друзей, мальчик был добрым, неконфликтным и отзывчивым. Жил он с тетей, о родителях никогда не упоминал. «Про своих родителей он никогда не рассказывал. Мама вроде пила, а про папу нам вообще ничего не известно, — рассказала 161.ru одна из одноклассниц мальчика. — Он жил с тётей, одевался как обычные дети, ходил в столовую, дома, думаю, не голодал.»
Однако педагоги школы №1, в которой он обучался, посчитали что мальчик живет в неблагополучных условиях. Несколько дней назад его забрали из школы органы опеки и поместили в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска. После обследования планировалось перевести шестиклассника в городской социально-реабилитационный центр. Однако подросток решил проблему кардинально, покончив с собой. Органы опеки и персонал школы отказались от официальных комментариев, однако от себя добавили, что вины школы и органов в трагедии нет.
Сейчас по этому делу ведется следствие, сотрудники правоохранительных органов выяснят условия жизни мальчика в семье. По закону, шестиклассника могли забрать из-за непосредственной угрозы его жизни (ст. 77 Семейного кодекса РФ) либо в соответствии с ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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