Фестиваль камерных театров «Карабас»

Вот уже в пятый раз добрый сказочник Карабас устраивает в Москве свой театральный фестиваль. В программе — лучшие спектакли для детей и их родителей, созданные независимыми профессиональными театрами и творческими объединениями в текущем сезоне.

Юбилейный «Карабас» станет самым масштабным в своей истории: будут показаны 16 различных спектаклей (всего 27 представлений), созданных независимыми театрами и из Москвы, Санкт-Петербурга и Израиля. Фестиваль пройдет в течение двух весенних уикендов, с 24 марта по 2 апреля.

Фестиваль пройдет на 6 площадках: в театре «Домик Фанни Белл», творческом центре «Среда», Центре драматургии и режиссуры (сцена на Соколе), в РГДБ, Филармонии-2, в Первой научно-популярной библиотеке.

Спектакли подходят детям от 2 до 10 лет. Билеты приобретаются на каждого зрителя, включая детей. Например, если родители приходят с ребенком, вам необходимо приобрести необходимое для взрослых и детей количество билетов.