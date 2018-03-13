В ТЦСО «Жулебино» подвели итоги конкурса «Подарок любимой маме»

В понедельник, 12 марта в отделении ранней профилактики семейного неблагополучия центра «Жулебино» состоялось подведение итогов конкурса рисунка «Подарок любимой маме», посвященного Международному женскому Дню 8 марта. Об этом сообщили в администрации центра.

— В конкурсе приняли участие многодетные, неполные, малообеспеченные семьи с детьми, — рассказал представитель центра.

Специалисты отделения вручили участникам конкурса полезные сувениры. Семьям предложено льготное посещение детских спектаклей в «Театриуме на Серпуховке» и в театре «Русская песня». (вт)