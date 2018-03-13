В детской библиотеке № 178 отметили Международный женский день квестом для принцесс

В детской библиотеке № 178 — культурном центре им. Агнии Барто в честь праздника 8 марта подарили юным читательницам «королевское» развлечение — увлекательный «Квест для настоящих принцесс».

Самые активные и обаятельные читательницы детской библиотеки приняли участие в веселых играх и конкурсах, мастер-классе, поедании «королевских угощений», а так же посмотрели сюрреалистические мультфильмы серии «Детские образовательные сеансы» про неординарность, непосредственность, доброту, смелость и другие лучшие женские качества.