Ещё
В детской библиотеке № 178 отметили Международный женский день квестом для принцесс
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детской библиотеке № 178 отметили Международный женский день квестом для принцесс 

Твоя Газета 13 марта 2018
Фото: Твоя Газета
В детской библиотеке № 178 — культурном центре им. Агнии Барто в честь праздника 8 марта подарили юным читательницам «королевское» развлечение — увлекательный «Квест для настоящих принцесс».
Самые активные и обаятельные читательницы детской библиотеки приняли участие в веселых играх и конкурсах, мастер-классе, поедании «королевских угощений», а так же посмотрели сюрреалистические мультфильмы серии «Детские образовательные сеансы» про неординарность, непосредственность, доброту, смелость и другие лучшие женские качества.
Твоя Газета: последние новости
В кинотеатре «Салют» бесплатно покажут фильм «Актриса» к Дню работника культуры Завтра в Дарвиновском музее отпразднуют Всемирный день воды Студентка образовательного комплекса заняла 1 место в конкурсе на выставке «Modern Bakery Moscow-2018»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение