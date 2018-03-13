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В Самаре за семьями, потерявшими ребенка, хотят сохранить право на получение маткапитала
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В Самаре за семьями, потерявшими ребенка, хотят сохранить право на получение маткапитала 

63.ru 13 марта 2018
Фото: 63.ru
Депутаты губдумы обсудили поправки регионального закона о государственной материальной поддержке граждан. Они предложили сохранить за самарским семьям, потерявшим детей после рождения, право на получение семейного капитала. Об этом во вторник, 13 марта, сообщила заместитель председателя комитета по образованию и науке и комитета по местному самоуправлению губернской думы Марина Сидухина.
По информации регионального Министерства социально-демографической и семейной политики, за прошедшие пять лет в маткапитале отказали восьми семьям, потерявшим детей.
— Законопроект разработали для того, чтобы была возможность предоставить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей в случае рождения живого ребёнка независимо от продолжительности его дальнейшей жизни. Аналогичные нормы предусмотрели и в федеральном законодательстве при получении государственного сертификата на маткапитал, — рассказала Марина Сидухина.
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