Вынесено наказание воспитательнице, отправившей детсадовцев мыть туалет

Бывшая воспитательница самарского детсада №260, отправившая детей мыть туалет, признана судом виновной в самоуправстве и оштрафована, сообщает прокуратура региона.

Как сообщает надзорное ведомство, мировой судья судебного участка №8 Кировского района Самары оштрафовал бывшую сотрудницу дошкольного учреждения на 300 рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры руководителем департамента образования администрации Самары заведующей детсадом С. Хренковой объявлен выговор «за отсутствие должного контроля за работой подчиненных работников».

Ранее сообщалось, что воспитательница самарского муниципального детсада №260 заставила убираться шестилетних детей, шумевших во время тихого часа, в туалете.

После того как инцидентом заинтересовалась прокуратура, воспитательница уволилась «по собственному желанию».