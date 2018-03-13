Ещё
Осужденный за смерть девочки астраханский нейрохирург оспорит приговор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Осужденный за смерть девочки астраханский нейрохирург оспорит приговор 

РИА Новости 13 марта 2018
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Осужденный за смерть шестилетней девочки астраханский нейрохирург, за которого вступилась Национальная медицинская палата под руководством известного детского хирурга Леонида Рошаля, оспорит свой приговор 29 марта. Информация об этом размещена в разделе «Делопроизводство» на сайте Астраханского областного суда.
Полтора месяца назад Ленинский районный суд Астрахани приговорил к двум годам и 11 месяцам ограничения свободы врача-нейрохирурга областной детской клинической больницы, из-за неосторожности которого скончалась шестилетняя девочка. Также его лишили права заниматься медицинской деятельностью на этот же срок.
В Национальной медицинской палате осужденного астраханского нейрохирурга называют уникальным специалистом, который ежедневно спасал множество детей, «вытаскивал с того света новорожденных 900-граммовых детей с кровоизлиянием в мозг». Как сообщили в пресс-службе медпалаты Рошаля, выводы независимой экспертизы качества оказания медицинской помощи подтверждают, что доказательства, которые принимал суд, были сделаны на основании некомпетентной экспертизы.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 29 марта", — говорится на сайте суда.
Суд установил, что 19 мая 2016 года врач провел девочке эндоскопическую нейрохирургическую операцию в областной детской клинической больнице имени Силищевой. Через два дня после операции ребенок стал жаловаться на боль, головокружение и тошноту, стал вялым и потерял аппетит. Состояние девочки резко ухудшилось, произошла остановка сердца, спасти ее не удалось.
Национальная медицинская палата намерена держать это дело на контроле и защищать астраханского доктора.
РИА Новости: последние новости
"Союзмультфильм" посвятит новые серии "Простоквашино" памяти Олега Табакова В ЕР попросили проверить работников детских учреждений на наличие судимости В Узбекистане выписали из больницы ребенка, из тела которого извлекли иглы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение