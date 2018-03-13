Школьники из Войковского побывали в Центе реабилитации слепоглухих детей

Ученики школы №201 имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, которая расположена в Войковском районе, совершили добровольческую поездку в Центр реабилитации слепоглухих детей.

— В этот раз мы смогли побывать сразу в двух группах: у старших и у малышей. И хотя 20-градусный мороз не позволил нам провести эстафету, посвященную Дню защитника Отечества, ребята сделали своими руками чудесные букеты из бумаги, которые затем подарили воспитателям и гостям, — рассказали в администрации учебного заведения.

Напомним, что поездки волонтеров из школы к «особенным» детям проводятся регулярно. (ск)