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Пять детских садов планируют построить в Ижевске к 2019 году
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Пять детских садов планируют построить в Ижевске к 2019 году 

ИА «Сусанин» 14 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Пять детских садов планируют построить в Ижевске к 2019 году. Об этом рассказал глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин, сообщает пресс-служба города.
По его словам, построить дошкольные учреждения планируется в рамках реализации федеральной программы. Деньги выделят из федерального, республиканского и городского бюджетов. Также власти планируют привлечь инвесторов.
«У нас получалось под одному детскому саду в год вводить. Сейчас закончилось строительство детского сада на улице Берша. Мы приступили к строительству детского сада на улице Баранова. Это тоже профинансировано из федеральной программы. И если у нас к 2019 году прибавится 3-4 (а мы хотим 5), то мы точно подойдем вплотную к выполнению программы, что было в посылах президента, чтобы с двух лет обеспечить всех детей местами», — рассказал Юрий Тюрин.
Дошкольные учреждения появятся на улицах Вадима Сивкова и Ворошилова, а также в поселке Машиностроителей. Городские власти сейчас рассматривают места возможного строительства.
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