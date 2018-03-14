Пять детских садов планируют построить в Ижевске к 2019 году

Ижевск. Удмуртия. Пять детских садов планируют построить в Ижевске к 2019 году. Об этом рассказал глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин , сообщает пресс-служба города.

По его словам, построить дошкольные учреждения планируется в рамках реализации федеральной программы. Деньги выделят из федерального, республиканского и городского бюджетов. Также власти планируют привлечь инвесторов.

«У нас получалось под одному детскому саду в год вводить. Сейчас закончилось строительство детского сада на улице Берша. Мы приступили к строительству детского сада на улице Баранова. Это тоже профинансировано из федеральной программы. И если у нас к 2019 году прибавится 3-4 (а мы хотим 5), то мы точно подойдем вплотную к выполнению программы, что было в посылах президента, чтобы с двух лет обеспечить всех детей местами», — рассказал Юрий Тюрин.

Дошкольные учреждения появятся на улицах Вадима Сивкова и Ворошилова, а также в поселке Машиностроителей. Городские власти сейчас рассматривают места возможного строительства.