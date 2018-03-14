Костромского бухгалтера оставили «на бобах» с младенцем на руках

Директор одного из костромских предприятий обидел молодую мать, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина осталась без пособия по уходу за ребенком.

История трудовых отношений девушки и одного из костромских ООО началась в апреле 2015 года. На фирму она устроилась бухгалтером. А ровно через год ушла в декрет. Работодатель выплатил счастливой костромичке декретные, как и полагается — 100 процентов заработной платы за 4,5 месяца.

Крепенький мальчик появился на свет в июне 2016 года. А через месяц новоиспеченная мамочка принесла боссу документы для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, узнал KOSTROMA.TODAY. С этого момента все пошло наперекосяк.

«Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, хотя и с опозданием, работодатель его все-таки выплатил, но уже в январе 2017 года. А вот ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет так ни разу начислено и не было», — уточнили в Костромском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Молодая мама то и дело напоминала о себе боссу, звонила ему лично и на предприятие. Но положенных денег так и не дождалась. За помощью обратилась в Костромское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, где юристы помогли составить ей исковое заявление в суд. Было это осенью прошлого года. Квалифицированную помощь получила бесплатно. А босс выплатил 28-летней женщине 86 тысяч рублей — такая сумма «накапала» за год.

Как узнал KOSTROMA.TODAY, остальную сумму по пособию после рассмотрения дела в суде работодатель выплачивает в установленные сроки.