Ещё
Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на создание яслей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на создание яслей 

Говорит Москва 14 марта 2018
Об этом пишет газета «Известия».
В программе по строительству новых яслей участвует 82 региона.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что актуальная очередь в ясельные группы детских садов превышает 270 тысяч детей.
Говорит Москва: последние новости
В детсаду Челябинска ребёнка накормили супом с собственной рвотой В Курске на двухлетнего ребёнка упала глыба льда Детский омбудсмен в Петербурге может подключиться к истории с отравлением детей таблетками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение