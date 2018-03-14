Начните с 28 петель: екатеринбурженки вяжут носочки, которые помогают дышать недоношенным детям

Этих молодых мам можно часто встретить в кафе со спицами в руках. Они приходят туда вместе с детьми, чтобы пообщаться и связать крошечные колючие комплекты для чужих детей. Носочки, жилетки, шапочки и пледики они относят в екатеринбургские больницы, где выхаживают недоношенных малышей.

Всё началось осенью прошлого года, когда екатеринбурженка Яна узнала из Instagram о движении «28 петель», которое к тому моменту действовало в разных городах страны, а в Екатеринбурге его не было. Идея была в том, чтобы находить девушек, которые безвозмездно свяжут вещи для малышей, родившихся раньше срока. Вяжут колючие шерстяные костюмы, которые помогают держать детей в тонусе и тем самым контролируют их дыхание.

Яна начинала одна. Написала кураторам из других городов, спросила, как у них устроена работа и можно ли открыть такое движение в Екатеринбурге. Связала первый комплект и отнесла его в городской перинатальный центр — узнала из материала на Е1.RU о том, что там есть врачи, которые тоже вяжут такие «гнёздышки». Потом создала страничку в Instagram, стала рассказывать там об этой идее и нашлись единомышленники.

— Вообще, мне кажется, что тема благотворительности когда-то начинает волновать каждого из нас. Многие хотят помогать, но не знают, как это сделать, кому нужна помощь, — говорит Яна. — У меня есть свой магазин пряжи, и когда я узнала об этом проекте, то подумала — кто, если не я. Магазин пряжи — это то место, куда приходят заинтересованные люди, которые сами вяжут, которые поверят в то, что их помощь нужна, и главное, что помогать несложно. Чтобы связать такой крошечный комплект, надо совсем немного времени и пряжи.

После городского перинатального центра мамы вышли на областной перинатальный центр, а потом — на НИИ ОММ.

— Там согласились принять нашу помощь. Конечно, мы очень боялись, что нам откажут, скажут, что у нас всё не по ГОСТу, не стерильно и ещё что-то, но всё получилось, — рассказывает молодая мама.

За полгода к проекту подключились около 20 человек, постоянных участников — 10–15. Многие из них лично не сталкивались с преждевременными родами, вообще не видели никогда недоношенных детей, но это не уменьшает их желания помочь.

— Я просто много вяжу, остаётся много остатков, и из них я делаю комплекты для таких деток, — рассказала Е1.RU одна из вязальщиц Ольга. — У меня мама педиатр, и я слышала от неё, что есть такая проблема, поэтому, хоть я лично с этим не сталкивалась, мне всё это близко. Чтобы связать одну пару маленьких носочков, не надо много времени, хватит нескольких часов вечером.

Среди женщин, которые подключились к проекту, есть мамы малышей, которым помог проект «28 петель», но они не любят себя афишировать.

— В двух магазинах мы поставили коробки, можно просто прийти и положить туда готовые комплекты или пряжу. Эти мамы чаще всего делают так, никто не хочет говорить, что они столкнулись с проблемой преждевременных родов, — рассказывает Яна.

Они хотят обеспечить всех недоношенных детей, которые рождаются в Екатеринбурге, этими «спасительными» комплектами.

— В Екатеринбурге рождается 1000–1200 недоношенных детей в год. Эти цифры нам дали в больницах, где выхаживают таких деток. Пока с таким объёмом мы, конечно, не справляемся, но надеемся, что со временем к проекту подключится большее количество людей, — делится планами Яна.

Сейчас они выезжают в дома престарелых, где рассказывают про «28 петель».

— Многие думают, что в доме для престарелых живут именно люди в преклонном возрасте, которые точно вязать уже не могут. Но там есть много инвалидов, которые живут там всю жизнь. Есть девушки, у которых есть проблемы с интеллектуальным развитием, при этом их когда-то научили вязать, и это у них неплохо получается, — рассказывают участники проекта.

Ещё они хотят подключить к своему движению кружки, в которых детей учат вязать.

— Какая разница, на чём учиться, пледик связать ведь несложно, тут не важно, кривой он получится или ровный. А так дети и руку набьют, и недоношенным малышам помогут, — говорит Яна.

Другая идея — запустить этот проект в женских колониях, но с ними договориться сложнее всего.

— Конечно, эти шерстяные комплекты — это не супермедикаментозная помощь, которая спасёт жизнь ребёнку, но это маленькая частичка помощи, которая вдруг да сможет быть полезной. Понимаете, мамам, которые с этим столкнулись, просто не до этого, и им необходимо помогать, — говорит Ольга.

Принести пряжу или готовые комплекты можно по адресам: улица Вайнера, 19, ТЦ «Бум», 3-й этаж, и в магазин «Клубок» на Амундсена, 69.

Два года назад мы рассказывали о медсёстрах и врачах городского перинатального центра, которые в свободное от работы время тоже вяжут для недоношенных детей такие спасительные комплекты.