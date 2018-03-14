Новые покрытия появятся на детских площадках района

Специальное резиновое покрытие появится в 2018 году на детских площадках района. Об этом 12 марта заявил заместитель руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Гудухин.

Он уточнил, что покрытие будет изготовлено из экологически чистого каучука. Он не токсичен. Его постелют на подготовленную заасфальтированную платформу. Каучук используют на детских площадках, чтобы дети при падении не получили травм.

Новые покрытия уложат в переулке Васнецова, Печатников переулок и улице Гиляровского.