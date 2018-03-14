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В Узбекистане выписали из больницы ребенка, из тела которого извлекли иглы
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В Узбекистане выписали из больницы ребенка, из тела которого извлекли иглы 

РИА Новости 14 марта 2018
ТАШКЕНТ, 14 мар — РИА Новости. Годовалый мальчик, из тела которого два месяца назад врачи в Ташкенте извлекли 13 швейных иголок, выписан из больницы и будет находиться под наблюдением врачей дома, сообщил РИА Новости в среду представитель Минздрава Узбекистана.
В конце января врачи после рентгена нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, они находились в его теле около месяца. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте после девятичасовой операции из младенца извлекли 13 иголок, остальные три иглы оставались внутри.
"Сегодня малыш вернулся домой. После возвращения он будет находиться под наблюдением местных врачей", — сообщил представитель Минздрава. По его словам, оставшиеся в теле ребенка иглы не угрожают его жизни и в случае опасности их также извлекут хирургическим путем.
Представитель Минздрава отметил, что пока нет точной информации, как иглы оказались на теле мальчика, правоохранительные органы продолжают расследование. «Ребенок в таком возрасте никогда не проглотит столько металла, к тому же в его организме не обнаружено следов травм», — добавил собеседник агентства.
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