Стало известно, сколько будет приобретено квартир для детей-сирот в Нижегородской области

Стало известно, сколько будет приобретено квартир для детей-сирот в Нижегородской области87 жилых помещений площадью не менее 30 кв.м. будет приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.

Как уточнили в ведомстве, 12 марта 2018 года правительством Нижегородской области объявлены торги на приобретение жилых помещений путем долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов в Нижнем Новгороде для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На эти цели запланированы средства в размере 146,9 млн рублей.