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Стало известно, сколько будет приобретено квартир для детей-сирот в Нижегородской области
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Стало известно, сколько будет приобретено квартир для детей-сирот в Нижегородской области 

Нижегородская правда 14 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Стало известно, сколько будет приобретено квартир для детей-сирот в Нижегородской области87 жилых помещений площадью не менее 30 кв.м. будет приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.
Как уточнили в ведомстве, 12 марта 2018 года правительством Нижегородской области объявлены торги на приобретение жилых помещений путем долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов в Нижнем Новгороде для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На эти цели запланированы средства в размере 146,9 млн рублей.
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