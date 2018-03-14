Fitbit Versa: фитнес-трекер для тех, кто заглядывается на Apple Watch

Компания Fitbit открыла предзаказы на «умные» часы Versa с функциями отслеживания состояния здоровья и занятий фитнесом. Новинка может привлечь людей, присматривающихся к Apple Watch: трекер обладает схожими возможностями, аскетичным интерфейсом (установлена Fitbit OS) и даже внешне очень напоминает «фруктовый» гаджет.

На презентации в Нью-Йорке схожесть Versa с продуктом Apple, если не обращать внимания на «цифровую коронку», бросалась в глаза. Как отмечает The Verge, общность усиливают расцветки: Versa также будут доступны в черном, светло-сером и «розовом золоте». Кроме Android, подключить их можно будет к «айфону» и Windows-устройству.

Versa — вторые смарт-часы Fitbit после Ionic. «Самое тщательно спроектированное устройство» компании находилось в разработке несколько лет, а чтобы вывести продукт на рынок, Fitbit пришлось купить три стартапа. Однако объемы продаж 300-долларового гаджета, вышедшего на рынок в октябре прошлого года, оказались далеки от желаемых.

Новый продукт Fitbit можно назвать несколько упрощенным вариантом Ionic. У него нет встроенного GPS, а зарядки хватит на четыре дня, а не на пять. Зато Versa стоит на $100 меньше, при этом тоже умеет считать шаги и калории, следить за качеством сна, непрерывно измерять пульс и позволяет слушать музыку без наличия рядом смартфона. Пользователи могут хранить около 300 треков или стримить через сервисы вроде Pandora или Deezer.

∎Фитнес-часы Fitbit Ionic выйдут 1 октября. Цены читайте также

Поставки Versa начнутся в апреле. На сайте Fitbit новинку можно предзаказать за $199.