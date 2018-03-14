Поцелуи в губы опасны для детей

Финские ученые из University of Oulo считают, что целовать младенцев вредно для их здоровья.

В ходе исследования были опрошены 313 матерей. Ученых интересовало, что женщинам известно о профилактике передачи инфекций от мамы к ребенку, и как они сами себя ведут в повседневной жизни, общаясь с малышом. Также собиралась информация о том, как часто участницы опроса чистят зубы, курят или нет, какое имеют образование и т. п.

Оказалось, что 38% матерей регулярно целуют своих детей в губы и 14% облизывают ложку, которой ест ребенок. При этом 11% женщин уверены, что бактерии из их рта не передаются при близких контактах от матери к ребенку.

Однако, согласно недавно опубликованным результатам наблюдения австралийского дантиста Майкла Чонга (Michael Chong), родители, страдающие от кариеса, могут передать своим детям кариесных бактерий. Причем заражение чаще всего происходит еще до того, как у малыша появляются свои первые зубы. Также известны случаи заболевания детей менингитом после передачи им при поцелуе вируса герпеса, который может обитать в ротовой полости человека.

Ученые считают, что нельзя целовать ребенка в губы, нельзя пробовать его еду его же ложкой, и нельзя даже дуть на пищу для ребенка, чтобы остудить ее, так как при этом происходит распространение различных инфекций, которые имеются у взрослого человека во рту. В категорию запретов также попадает облизывание мамами упавших предметов перед тем, как дать их малышу.