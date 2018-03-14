В детском саду «Уютный» внедрены новые образовательные программы

С целью повышения качества дошкольного образования в корпоративном детском саду «Мираторг» «Уютный», построенном агрохолдингом для детей сотрудников мясоперерабатывающего завода СК «Короча», внедрены новые образовательные программы.

Одним из ключевых направлений кадровой политики агрохолдинга является создание для своих сотрудников комфортной социальной инфраструктуры, в которой каждый работник агрохолдинга мог бы успешно трудиться, реализовывать себя, был уверен в завтрашнем дне и имел возможность обеспечить достойное существование для себя и своих детей.

Детский сад «Уютный», рассчитанный на 100 детей, был построен в 2015 году с целью помочь сотрудникам СК «Короча» решить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных учреждениях. В 2016 году детский сад получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. В настоящий момент здесь созданы все условия для реализации основной образовательной программы дошкольного образования и организации детского досуга.

К началу нового учебного 2017 года на основе данных, полученных методом анкетирования с целью выявления запросов, интересов и ожиданий родителей воспитанников детского сада «Уютный», педагогическим коллективом детского учреждения была разработана новая модернизированная образовательная программа, которая в настоящий момент успешно функционирует и предоставляет детям широчайший спектр возможностей для обучения и всестороннего развития. В числе новых программ учебно-методический комплекс по подготовке детей к обучению в школе. Методика «Я сам читаю!» позволяет научить детей старшего дошкольного возраста чтению за короткий промежуток времени. Программа по обучению математике развивает логическое и творческое мышление, а также формирует мотивацию к учению у дошкольников. Для детей с трех лет проходят занятия по программе «Здравствуй, мир Белогорья!», которая составлена с учетом социокультурных особенностей и традиций Белгородской области. Внедрена новая программа по обучению английскому языку с применением мультисенсорного подхода. В средней группе реализуется проект LEGO Education — конструирование с элементами робототехники, направленный на развитие конструктивной и исследовательской деятельности. По просьбе родителей с октября прошлого года было увеличено количество занятий для детей в бассейне — в зависимости от возраста до 2-3 раз в неделю. Для развития музыкальных и хореографических способностей детей с февраля 2018 года в штат детского сада введен педагог по хореографии.

«Дошкольное образование является первой базовой ступенью образования в РФ. Для нас важно не просто организовать досуг ребенка в детском саду, но и предоставить ему актуальные востребованные знания для дальнейшего успешного развития и обучения», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.