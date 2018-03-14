Жительнице Островского района не выплачивали пособие по уходу за ребенком

Жительница Островского района не могла добиться получения пособия по уходу за ребенком. Как рассказали в районной прокуратуре, перед работником Управления образования Островского района имелась задолженность по выплате пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет за два месяца.

В связи с этим заместителем межрайонного прокурора в адрес начальника ИОМС Управление образования Островского района внесено представление, которые рассмотрено и удовлетворено, задолженность перед женщиной погашена.