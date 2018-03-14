Ещё
Жительнице Островского района не выплачивали пособие по уходу за ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительнице Островского района не выплачивали пособие по уходу за ребенком 

АиФ Северо-запад 14 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Жительница Островского района не могла добиться получения пособия по уходу за ребенком. Как рассказали в районной прокуратуре, перед работником Управления образования Островского района имелась задолженность по выплате пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет за два месяца.
В связи с этим заместителем межрайонного прокурора в адрес начальника ИОМС Управление образования Островского района внесено представление, которые рассмотрено и удовлетворено, задолженность перед женщиной погашена.
АиФ Северо-запад: последние новости
Осьминог Пауль предсказал победу сборной Испании в полуфинале с немцами ГКЦ Пскова приглашает женщин на праздничные программы Экспозицию Военно-исторического музея в Острове хотят расширить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение