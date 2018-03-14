«Природные мастерские» откроются на Родионовской

В среду, 15 марта, в районе Куркино на Родионовской улице пройдут занятия в «Природных мастерских». Дети сделают поделки из разных материалов.

Как пояснили в пресс-службе Мосприроды, участники мастер-класса сделают своими руками пасхальные сувениры, используя природные материалы. Также детей научат мастерить красивые вещи из вторсырья.

Мастер-класс рассчитан на детей от 5 лет.

Занятие начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)