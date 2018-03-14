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В Орле детская поликлиника ищет врачей
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В Орле детская поликлиника ищет врачей 

РИА 57 14 марта 2018
Фото: РИА 57
Информацию о поиске специалистов для работы в детской поликлинике №1 города Орла опубликовало «Орловское информбюро».
По информации издания, руководство лечебного заведения гарантирует врачам достойную оплату и гибкий график работы. Иногородним специалистам обещают жильё.
На постоянную работу приглашают врача-стоматолога, детского хирурга, акушера-гинеколога и специалиста по ультра-звуковой диагностике.
Тех, кого заинтересует данное предложение, просят позвонить по телефонам 73-44-64, 42-86-76.
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