В Орле детская поликлиника ищет врачей

Информацию о поиске специалистов для работы в детской поликлинике №1 города Орла опубликовало «Орловское информбюро».

По информации издания, руководство лечебного заведения гарантирует врачам достойную оплату и гибкий график работы. Иногородним специалистам обещают жильё.

На постоянную работу приглашают врача-стоматолога, детского хирурга, акушера-гинеколога и специалиста по ультра-звуковой диагностике.

Тех, кого заинтересует данное предложение, просят позвонить по телефонам 73-44-64, 42-86-76.