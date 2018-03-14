Депутат Госдумы попросила Генпрокуратуру и Минтруд проверить работников детских учреждений на судимость

«Мною были направлены запросы в Генеральную прокуратуру России и Минтруд России с просьбой проверить сотрудников интернатных учреждений, работающих во всех регионах, на наличие судимости, а также на соблюдение трудового законодательства руководителями учреждений при приеме на работу сотрудников, которые напрямую контактируют с детьми», — заявила О. Окунева, которая цитируется в сообщении.

Она добавила, что на основании инициированных проверок партпроект подготовит карту «детской безопасности» в субъектах России.

По ее словам, запрос стал реакцией на ситуацию в Челябинской области, где региональной прокуратурой было выявлено сразу несколько ранее судимых сотрудников в детских учреждениях. Она считает, что главными «фильтрами» безопасности может служить обязательное применение профстандартов для педагогов и воспитателей, работающих в детских учреждениях.

«В ходе проверки очень важно выяснить, внедрены ли в детских учреждениях профессиональные стандарты для воспитателей и педагогов, разработанные министерством труда и соцзащиты», — отметила О. Окунева.