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Депутат Госдумы попросила Генпрокуратуру и Минтруд проверить работников детских учреждений на судимость
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Депутат Госдумы попросила Генпрокуратуру и Минтруд проверить работников детских учреждений на судимость 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ольга Окунева обратилась в Генпрокуратуру РФ и министерство труда и соцзащиты России с просьбой проверить сотрудников, работающих в детских учреждениях во всех субъектах России, на наличие судимости. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».
«Мною были направлены запросы в Генеральную прокуратуру России и Минтруд России с просьбой проверить сотрудников интернатных учреждений, работающих во всех регионах, на наличие судимости, а также на соблюдение трудового законодательства руководителями учреждений при приеме на работу сотрудников, которые напрямую контактируют с детьми», — заявила О. Окунева, которая цитируется в сообщении.
Она добавила, что на основании инициированных проверок партпроект подготовит карту «детской безопасности» в субъектах России.
По ее словам, запрос стал реакцией на ситуацию в Челябинской области, где региональной прокуратурой было выявлено сразу несколько ранее судимых сотрудников в детских учреждениях. Она считает, что главными «фильтрами» безопасности может служить обязательное применение профстандартов для педагогов и воспитателей, работающих в детских учреждениях.
«В ходе проверки очень важно выяснить, внедрены ли в детских учреждениях профессиональные стандарты для воспитателей и педагогов, разработанные министерством труда и соцзащиты», — отметила О. Окунева.
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