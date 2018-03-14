11 секретов по воспитанию детей, которые вы не найдёте в умных книгах для родителей

1. Вы имеете право выйти из себя

Несмотря на то, что психологи рекомендуют в любой ситуации сохранять буддистское спокойствие, чтобы не травмировать психику ребёнка, не стоит забывать, что родители — тоже люди. Чему научится малыш, если вы никогда не будете выражать негативные эмоции? Что это запрещено? Что их нужно подавлять? В таком случае неврозы обеспечены не только вам, но и вашим детям.

На самом деле вы имеете право потерять терпение и выйти из себя. Ребёнку не повредит увидеть, что некоторые его действия вызывают бурную реакцию взрослого. Конечно, обзываться, нецензурно ругаться, бить посуду или, чего доброго, детей нельзя — это крайне плохой пример для подражания. А вот рычать, трястись, стискивать зубы и кулаки, заявлять о том, что вы в бешенстве, и уходить из комнаты, предупредив, что вам необходимо остыть, не воспрещается. В крайнем случае отжимайтесь, лупите подушки, плачьте — так вы покажете малышу, что гнев и ярость можно выплеснуть, не причинив никому вреда.

2. Вы покупаете себе, а не ребёнку

Сложно это осознать, но, покупая одежду, посуду, гаджеты и игрушки для маленького ребёнка, вы на самом деле покупаете это для себя. Сами выбираете, опираясь на свой вкус и свои предпочтения, сами стремитесь купить что-то подороже, качественное, чтобы не хуже, чем у других. Малютке же совершенно всё равно, сколько стоят его ползунки и погремушки: 150 рублей или 1500, как называется марка, и кто производитель. Поэтому, собираясь взять с полки очередную очень дорогую игрушку, остановитесь и подумайте, не будете ли вы расстраиваться и ругать кроху, если игрушка вдруг сломается (а она это обязательно сделает)? Будете? Тогда лучше возьмите что-то подешевле или вообще смастерите вместе с малышом самодельные игрушки: каштаны, спрятанные в жестяной банке от чая, увлекут ребёнка не меньше, чем дорогая развивающая игра популярного бренда. Учите карапуза радоваться тому, что у него есть, а не гнаться за большими ценниками.

3. Бывают моменты, когда ребёнка невозможно любить

Как бы ужасно это ни прозвучало, любить чадо каждую минуту практически невозможно. Конечно, мы очень любим наших детей и всегда будем любить их, даём себе обещания никогда не срываться и не терять самообладания. Но когда вас пятый раз за ночь поднимает истошный крик; когда вы два часа качаете на руках младенца, а он всё не засыпает; когда вы отошли на 5 минут в душ, а вернувшись, обнаружили несколько рассыпанных по полу пакетов муки или крупы; когда вы уже 100 раз говорили, что песок есть нельзя, а карапуз снова тянет в рот полный совок… Не корите себя за то, что в эту самую секунду вы не испытывали родительской любви.

4. Отказывать необходимо

Японцы утверждают, что до 5 лет ребёнку вообще не нужно ничего запрещать. Психологи говорят, что запрещать нужно, но очень мало и обязательно объяснять причину запрета. Непоследовательные родители заявляют: «Хорошо-хорошо, будет по-твоему, только не кричи». Вы чувствуете себя домашним тираном, когда запрещаете залезать на подоконник, есть шоколад на ночь и смотреть мультфильмы дольше получаса? Не переживайте: запреты и границы — обязательный фактор правильного развития личности. Стойте на своём до последнего, даже если объяснять, почему «нет», долго, сложно и вообще некогда. Истерики, временный отказ от еды и прочие способы манипуляции, которые использует ребёнок, не причинят вреда его психике и здоровью и не должны заставить вас поменять своё решение.

5. Иногда одиночество полезно для ребёнка

Вы ругаете себя за то, что не можете посвящать крохе 24 часа в сутки, не находите сил играть с ним в игры несколько часов подряд, вынуждены предоставить его самому себе, когда у вас есть дела? Не стоит. Болезненная привязанность к родителям ни к чему хорошему не приводит, а постоянная опека и забота тормозит развитие. В норме малыш должен уметь побыть наедине с собой какое-то время, позаниматься с книжками или игрушками, придумать себе занятие — именно в такие моменты дети оттачивают навыки, пробуют свои силы, тренируют мышление и воображение.

6. Развивающие занятия совсем не обязательны

В наши дни считается странным, если ребёнок не ходит на развивающие занятия. А уж если вы при этом не создали дома Монтессори-среду; не располагаете стеллажом с коробочками, наполненными разными крупами, шариками, камешками и прочей мелочью; не замораживаете воду, подкрашенную гуашью, — тогда всё, пиши пропало. Ребёнок вообще не развивается, караул! Не торопитесь тут же наполнять коробочки камешками. Прислушиваясь ко мнению общества, мы забываем о том, что каких-то 100 лет назад у большинства детей не то, что занятий, и игрушек-то нормальных не было. Да что далеко ходить? И в нашем детстве не было столько игрушек и «развивашек». Чем же занимались бедные дети? Делали игрушки своими руками, придумывали игры дома и на улице, помогали взрослым, самостоятельно изучали окружающий мир. И выросли, надо отметить, нормальными развитыми людьми. Так что, если вы вместо развивающих занятий гуляете с ребёнком в парке и на площадке, строите крепости из песка и шалаши из веточек, готовите еду, стираете, убираете, моете посуду, ходите по магазинам и позволяете крохе помогать вам, можете быть спокойны: ваше чадо прекрасно развивается.

7. Вы имеете право на отдых

Конечно, быть родителем маленького ребёнка — это полноценная работа без праздников, выходных и отпуска. Тем более вам время от времени нужен отдых. Вы имеете право на то, чтобы принять душ в одиночестве (и чтобы при этом никто не выламывал дверь), посмотреть телевизор, попить кофе или просто полежать на диване. Приучайте детей к тому, что вам нельзя мешать, когда вы отдыхаете, но обязательно займите их на это время чем-то интересным (раскраски, пластилин, аудиокниги, мультфильмы, игры и пр.).

8. Вы можете позволить себе развлечения

Сходить иногда в гости, в кино или пройтись по магазинам без детей — ваше святое право. Не стоит воспринимать это, как предательство или отказ от драгоценного времени, проведённого с малышами. Детям полезно будет знать, что у взрослых есть свои увлечения, своя интересная жизнь, ведь вы хотите быть примером для них, а не обслуживающим персоналом.

9. Просить прощения не унизительно

Родителям сложно просить прощения у ребёнка, ведь предполагается, что мы, взрослые, всегда правы и знаем о жизни больше. Однако никто не застрахован от ошибок, в том числе и родители. А значит, рано или поздно вы поймёте, что сделали что-то зря, несправедливо обидели, задели чувства малыша. И лучшее, что вы можете сделать в этом случае, — признаться в том, что совершили ошибку, и попросить прощения. Так вы не только укрепите связь с крохой, но и научите его поступать так же.

10. Разделять увлечения ребёнка очень полезно

Смотреть вместе глупые, на ваш взгляд, мультики, знать поимённо всех их героев, коллекционировать машинки или кукол, покупать детские журналы и не показывать, что вы относитесь к этому всему не слишком серьёзно. Только так вы станете не просто родителем, но и настоящим другом.

11. Вы и ваши дети неидеальны

Звучит не слишком оптимистично? Однако, этот факт значительно облегчит вам жизнь. Смиритесь с тем, что вы — неидеальный родитель неидеального ребёнка, и у вас обоих появится право на ошибки, слабости, бурные эмоции, кризисные моменты, взлёты и падения. Зная, что вы неидеальны, вы не будете требовать от себя и ребёнка невозможного, а значит, ваши отношения и ваша жизнь станут намного спокойнее и приятнее.