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Число детей-сирот в России сократилось на 15% в 2017 г. — до 50,2 тыс.
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Число детей-сирот в России сократилось на 15% в 2017 г. — до 50,2 тыс. 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось за 2017 г. до 50,2 тыс. человек. Об этом сообщается в материалах к заседанию коллегии Минобрнауки.
«По состоянию на 30 декабря 2017 г., в государственном банке данных находились сведения о 50,2 тыс. человек. В 2017 г. численность детей, состоящих на учете в государственном банке данных, сократилась на 15,1%», — говорится в документе.
Отмечается также, что всего в 2017 г. были устроены в семьи более 64 тыс. детей.
Кроме того, в документе говорится, что число записей в банке данных детей-сирот сократилось с 2005 г. в 3,7 раза за счет усыновления и различных форм семейного устройства детей.
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