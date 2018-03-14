Волшебник научил детей смешивать краски

В дошкольном отделении «Журавушка» прошло мероприятие на тему «Волшебные краски» в нём принимали участие дети группы №11 «Незабудки». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

К малышам в гости приходил волшебник. Он прочел стихотворение А. Шлыгина «Разноцветный шар земной». Потом провел игру «Угадай, что бывает такого цвета?», а также подвижную игру «Раз, два, три обруча такого же цвета, как шарик найди», в которой дети, изображая самолетики, должны были найти нужный по цвету аэродром. Эта игра очень понравилась детям.

Далее волшебник предложил детям провести опытно-исследовательскую деятельность. Это была ещё одна игра, в которой дети принимали активное участие. Они смешивали краски для получения разнообразия цветных оттенков.