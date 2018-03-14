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Волшебник научил детей смешивать краски
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Волшебник научил детей смешивать краски 

Южное Бутово 14 марта 2018
Фото: Южное Бутово
В дошкольном отделении «Журавушка» прошло мероприятие на тему «Волшебные краски» в нём принимали участие дети группы №11 «Незабудки». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
К малышам в гости приходил волшебник. Он прочел стихотворение А. Шлыгина «Разноцветный шар земной». Потом провел игру «Угадай, что бывает такого цвета?», а также подвижную игру «Раз, два, три обруча такого же цвета, как шарик найди», в которой дети, изображая самолетики, должны были найти нужный по цвету аэродром. Эта игра очень понравилась детям.
Далее волшебник предложил детям провести опытно-исследовательскую деятельность. Это была ещё одна игра, в которой дети принимали активное участие. Они смешивали краски для получения разнообразия цветных оттенков.
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