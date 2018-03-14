Ещё
Кыргызстанку арестовали за избиение падчерицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кыргызстанку арестовали за избиение падчерицы 

Уралинформбюро 14 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Девочка в больнице.
В Бишкеке (Кыргызстан) арестовали мачеху 8-летней девочки, попавшей в больницу с гематомами и сотрясением мозга. Пациентка призналась медикам, что ее бьет новая супруга отца, передает "Уралинформбюро".
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Сейчас она водворена в ИВС Бишкека, сообщает Spuntik.
Ребенок попал в больницу 10 марта. Девочка рассказала, что мачеха избила ее за кусок хлеба, взятый со стола без спроса. Выяснилось также, что ребенок не ходит в школу.
У пострадавшей есть родной брат и две сводные сестры. Глава семейства работает на стройке, а мачеха следит за хозяйством. Биологическая мать девочки пропала два года назад: она объявлена в розыск.
Уралинформбюро: последние новости
В Серове ВИЧ-диссидентка заразила ребенка Воспитатель челябинского детсада кормила ребенка рвотой В Магнитогорске дали концерт в честь многодетных мам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение