В Кировской области вблизи железной дороги с насыпи катаются дети на ватрушках и санках

За прошедшие праздничные дни сотрудниками Кировского линейного отдела было зарегистрировано около десятка сообщений от машинистов проходящих поездов о том, что вблизи железной дороги с насыпи катаются дети на ватрушках и санках.

Так, 10 марта текущего года в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что на перегоне станций Белка — Слободской Кировской области было применено экстренное торможение для предотвращения наезда на детей, которые катаются на ледянках с железнодорожной насыпи.

К счастью, трагедии удалось избежать, в данном случае никто не пострадал, но поезд пришлось остановить, и задержка движения составила 10 мин.

“Подобные сообщения были зарегистрированы и на следующий день. Самое страшное, что данный участок железной дороги активно используется для зимних игр детьми с позволения их родителей, которые так же находились на железнодорожном полотне и принимали участие в «детских забавах». — отметили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

Практически каждый год на железной дороге происходят случаи травмирования малолетних детей в присутствии родителей. Как правило, причиной тому является халатность взрослых: нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, оставление малышей без присмотра.

Фото — Кировский ЛО МВД России на транспорте