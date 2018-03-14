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В Кировской области вблизи железной дороги с насыпи катаются дети на ватрушках и санках
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В Кировской области вблизи железной дороги с насыпи катаются дети на ватрушках и санках 

Vyatka-grad.ru 14 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
За прошедшие праздничные дни сотрудниками Кировского линейного отдела было зарегистрировано около десятка сообщений от машинистов проходящих поездов о том, что вблизи железной дороги с насыпи катаются дети на ватрушках и санках.
Так, 10 марта текущего года в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что на перегоне станций Белка — Слободской Кировской области было применено экстренное торможение для предотвращения наезда на детей, которые катаются на ледянках с железнодорожной насыпи.
К счастью, трагедии удалось избежать, в данном случае никто не пострадал, но поезд пришлось остановить, и задержка движения составила 10 мин.
“Подобные сообщения были зарегистрированы и на следующий день. Самое страшное, что данный участок железной дороги активно используется для зимних игр детьми с позволения их родителей, которые так же находились на железнодорожном полотне и принимали участие в «детских забавах». — отметили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.
Практически каждый год на железной дороге происходят случаи травмирования малолетних детей в присутствии родителей. Как правило, причиной тому является халатность взрослых: нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, оставление малышей без присмотра.
Фото — Кировский ЛО МВД России на транспорте
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