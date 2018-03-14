Детский сад на 120 мест открыли в Волгодонске

Согласно информации из официальных источников, на строительство дошкольного учреждения, открытие которого состоялось 13 марта, затрачено свыше 170 млн рублей.

Еще более 8 млн рублей направлено на его оснащение.

В детском саду будут функционировать шесть групп. В здании дошкольного учреждения оборудованы физкультурный и музыкальный залы. Оно оснащено пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Отапливает детсад автономная газовая котельная.

Напомним, в 2018 году в Ростовской области предполагается создать свыше 2000 дошкольных мест за счет строительства новых детсадов, реконструкции существующих, а также поддержки частных учреждений.