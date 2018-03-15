Ситуация с детским питанием в Нижнем Новгород требует изменений

В Нижнем Новгороде нужно создавать новую систему организации питания, считает депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев

Как сообщалось ранее, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта, на которой предложил разработать новое меню для нижегородских школ и детсадов с учетом мнений и пожеланий учеников и их родителей.

«Это одна из первых встреч с родителями, защищающими интересы детей, и представителями муниципальной власти, на которой присутствовал глава города, — считает Лазарев. — Мне кажется, состоялся честный диалог. Иногда он был на повышенных тонах. Мне понятна озабоченность родителей, тем более что я сам отец двоих детей. Претензии к качеству питания, на мой взгляд, обоснованные, к организации питания тоже обоснованные. На встрече прозвучали разные точки зрения. Однако, общий вывод, общий посыл встречи, что с организацией питания, с качеством питания, с меню нужно что-то делать, менять в лучшую сторону».

Депутат считает, что новую систему организации питания с единым меню нужно максимально приближать к школам, к родителям.

«В оптимальной модели организатором питания должен выступать непосредственно директор школы», — предположил Лазарев.

С тем, что ситуация с детским питанием требует качественных изменений, согласен и член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин.

«Если ситуация с детским питанием даже на 50% соответствует тому, что сказали родители на встрече с мэром, то она однозначно требует качественных изменений».

«Мы понимаем, что с детьми полумеры неприемлемы. Поэтому необходимо начать с получения системной обратной связи от родителей и учеников по качеству сервиса, продуктов и блюд, школьному меню, — говорит Пашинин. — После детального анализа с учетом мнений всех заинтересованных сторон, как правильно заметил глава города Владимир Панов, уже будем определяться, каким путем пойдем для решения этого вопроса: будет ли это закрытая сеть, когда вопросы организации питания возложат на директоров школ, и повара будут в штате образовательной организации, либо все-таки кормить детей будет муниципальное предприятие».