На Юго-Западе Москвы проведен второй тур детского творческого конкурса

На днях во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» на Большой Юшуньской состоялся II тур Открытого конкурса «Мастер сцены» в номинации «Художественное слово».

Конкурс проходил в рамках III Комплексного образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией», и его участниками стали более 250 детей и педагогов из тридцати шести образовательных организаций Москвы и Московской области. Ребята представили на суд жюри, в состав которого вошли актеры театра и кино, а также педагоги дополнительного образования, стихи и прозу российских авторов.