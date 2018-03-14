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На Юго-Западе Москвы проведен второй тур детского творческого конкурса
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На Юго-Западе Москвы проведен второй тур детского творческого конкурса 

Вестник района Гагаринский 14 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
На днях во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» на Большой Юшуньской состоялся II тур Открытого конкурса «Мастер сцены» в номинации «Художественное слово».
Конкурс проходил в рамках III Комплексного образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией», и его участниками стали более 250 детей и педагогов из тридцати шести образовательных организаций Москвы и Московской области. Ребята представили на суд жюри, в состав которого вошли актеры театра и кино, а также педагоги дополнительного образования, стихи и прозу российских авторов.
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