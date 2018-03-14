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В Ижевске руководство транспортной полиции подписало соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике
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В Ижевске руководство транспортной полиции подписало соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 марта 2018
Начальник Ижевского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Рустам Бабаев и уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает активное сотрудничество и взаимодействие по вопросам государственной защиты прав и законных интересов детей и подростков.
В рамках заключенного соглашения планируется проведение совместных мероприятий по реализации прав ребенка, обмен опытом работы в данной сфере, а также выработка новых форм и методов защиты детей.
Стоит отметить, что фактически взаимодействие между сотрудниками транспортной полиции и аппаратом Уполномоченного по делам ребенка уже состоялось: в конце минувшего года обе стороны принимали участие в проведении акции «Безопасная дорога» в г. Можге, где наблюдается тревожно высокий уровень детского травматизма. Эта тема стала превалирующей и в ходе нынешней встречи.
Также сторонами принято решение о совместной работе и по другим направлениям деятельности. Так, например, обе стороны высказали заинтересованность в участии в проекте «Наставничество», наметили планы совместных мероприятий на ближайшее время, направленных на защиту прав несовершеннолетних, выразив готовность к плодотворному и перспективному сотрудничеству.
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