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Кадеты пришли в гости к дошкольникам
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Кадеты пришли в гости к дошкольникам 

Управа района Новогиреево 14 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Ученики восьмого кадетского класса школы № 1324 побывали в одном из детских садов своего образовательного комплекса, расположенном на Фрязевской улице.
Воспитанники детского сада встретили гостей с большим воодушевлением. Малыши даже подготовили для них специальную концертную программу. Но и кадеты не остались в долгу перед дошколятами. Гости показали воспитанникам детского сада настоящую кадетскую выправку: строевой шаг, красивую парадную форму.
Отметим, что для некоторых учеников кадетского класса этот визит был возвращением в прошлое — не так давно они сами были воспитанниками этого дошкольного учреждения. Кадеты повидались со своими воспитателями, а воспитатели полюбовались на своих бывших воспитанников, теперь — юношей и девушек, которыми можно гордиться.
В завершение мероприятия состоялась совместная фотосессия. Кадеты пожелали дошкольникам расти настоящими патриотами своей страны.
Фото — школа № 1324.
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