Кадеты пришли в гости к дошкольникам

Ученики восьмого кадетского класса школы № 1324 побывали в одном из детских садов своего образовательного комплекса, расположенном на Фрязевской улице.

Воспитанники детского сада встретили гостей с большим воодушевлением. Малыши даже подготовили для них специальную концертную программу. Но и кадеты не остались в долгу перед дошколятами. Гости показали воспитанникам детского сада настоящую кадетскую выправку: строевой шаг, красивую парадную форму.

Отметим, что для некоторых учеников кадетского класса этот визит был возвращением в прошлое — не так давно они сами были воспитанниками этого дошкольного учреждения. Кадеты повидались со своими воспитателями, а воспитатели полюбовались на своих бывших воспитанников, теперь — юношей и девушек, которыми можно гордиться.

В завершение мероприятия состоялась совместная фотосессия. Кадеты пожелали дошкольникам расти настоящими патриотами своей страны.

Фото — школа № 1324.