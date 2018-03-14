В ЦДМ на Лубянке открылся книжный магазин «Грифель»

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылся первый в Москве книжный магазин «Грифель». Площадь нового торгового пространства составляет 160 кв. метров.

Магазин, расположенный на третьем этаже ЦДМ на Лубянке, оформлен в стиле сказочного книжного мира и отличается широким выбором детских книг, игрушек, подарков и качественной канцелярии.

В ассортименте магазина представлено более 2000 наименований, среди которых художественная и научно-популярная литература для детей с яркими иллюстрациями, образовательные книжные форматы со всего мира и т.д.

В пространстве «Грифель» юных гостей ждут обучающие мастер-классы, камерные концерты для детей, а также встречи с профессиональными спортсменами и известными людьми.