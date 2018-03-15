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Более 650 миллионов рублей направят на создание ясельных групп в Краснодарском крае
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Более 650 миллионов рублей направят на создание ясельных групп в Краснодарском крае 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, благодаря федеральным программам, на Кубани удалось закрыть очередь в детские сады для дошкольников от трех до семи лет, сообщает KrasnodarMedia.
В нынешний году из средств краевого бюджета выделяется около 260 млн рублей для данных целей, а также более 411 миллионов будет направлено в этом и слушающем году из федеральных средств.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре построят микрорайон с тремя детскими садами и школой за 12,8 миллиарда.
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