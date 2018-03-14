В ЕР попросили проверить работников детских учреждений на наличие судимости

"Мною были направлены запросы в Генеральную прокуратуру России и Минтруд России с просьбой проверить сотрудников интернатных учреждений, работающих во всех регионах, на наличие судимости, а также на соблюдение трудового законодательства руководителями учреждений при приеме на работу сотрудников, которые напрямую контактируют с детьми", — цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.

Окунева сообщила, что на основании проверок партпроект подготовит карту «детской безопасности» в субъектах России. По ее мнению, главными «фильтрами» безопасности может служить обязательное применение профстандартов для педагогов и воспитателей, работающих в детских учреждениях.

"В ходе проверки очень важно выяснить, внедрены ли в детских учреждениях профессиональные стандарты для воспитателей и педагогов, разработанные министерством труда и соцзащиты", — сказала она.