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В ЕР попросили проверить работников детских учреждений на наличие судимости
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В ЕР попросили проверить работников детских учреждений на наличие судимости 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" «Крепкая семья» Ольга Окунева (ЕР) направила запрос в Генпрокуратуру и Минтруд РФ с просьбой проверить работников детских учреждений на наличие судимости, сообщила пресс-служба партии.
"Мною были направлены запросы в Генеральную прокуратуру России и Минтруд России с просьбой проверить сотрудников интернатных учреждений, работающих во всех регионах, на наличие судимости, а также на соблюдение трудового законодательства руководителями учреждений при приеме на работу сотрудников, которые напрямую контактируют с детьми", — цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.
Окунева сообщила, что на основании проверок партпроект подготовит карту «детской безопасности» в субъектах России. По ее мнению, главными «фильтрами» безопасности может служить обязательное применение профстандартов для педагогов и воспитателей, работающих в детских учреждениях.
"В ходе проверки очень важно выяснить, внедрены ли в детских учреждениях профессиональные стандарты для воспитателей и педагогов, разработанные министерством труда и соцзащиты", — сказала она.
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